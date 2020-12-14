В Курганской области запретили работу заведений общепита в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/811b313a-3ea9-11eb-b2bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти Курганской области запретили работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. Соответствующее решение было принято на заседании местного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Заведения общепита в регионе будут закрыты с 15:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года. В остальное время они могут работать до 23:00 при условии соблюдения ограничений и противоэпидемических мер — организации «входного фильтра» и соблюдения рассадки за одним столом, сообщается на сайте областного правительства.

В регионе также запрещено проведение новогодних корпоративов в организациях и учреждениях, дискотек и зрелищных мероприятий.

По данным на 14 декабря в Курганской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписан 71 пациент. Всего за время пандемии в регионе заболели 10,1 тысячи человек. Из них вылечились 8,9 тысячи человек, умерли — 123.

В России в общей сложности COVID-19 был выявлен у 2,6 млн человек. С начала пандемии выздоровели более 2,1 млн человек. Жертвами инфекции стали 47,3 тысячи россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Чукотки разрешили новогодние утренники и концерты из-за улучшения ситуации с коронавирусом. Мероприятия могут проводиться с 15 декабря по 20 января, в это же время разрешены чаепития в школах, концерты, киносеансы, экскурсии. Кроме того, открываются тренажёрные залы и возобновляются индивидуальные занятия с тренером. Однако массовые спортивные мероприятия пока остаются под запретом.