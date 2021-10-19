В Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем

Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области, трое из них в результате скончались. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Три человека умерли, шесть отравились. Они все вместе пили суррогатный коньяк, — говорится в сообщении.

Согласно данным властей, в регионе действительно имелись случаи отравления суррогатным алкоголем. Агентство направило запрос в следственное управление СК России по Курганской области для уточнения информации.

Помните: на бутылке алкогольного напитка должна быть акцизная марка, покупать спиртные напитки можно только в магазинах, которые имею лицензию на продажу алкоголя. Нельзя приобретать алкоголь из-под прилавка и в пластиковой ленте, — предупреждает региональное правительство в своём Telegram-канале.

По данным управления МВД Курганской области, за девять месяцев из незаконного оборота изъято девять тысяч 810 литров этилового спирта (1 тысяч 120 литров в 2020 г.) и 13 тысяч 50 литров алкогольной продукции (13 тысяч 410 литров в 2020 г) с признаками контрафакта.

Ранее стало известно, что 34 человека погибли в Оренбургской области после отравления суррогатным алкоголем. Сообщения об отравлении начали поступать в ночь на 7 октября. Алкоголь пострадавшие покупали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.