Глава Курганской области рассказал, как эффективно повлиять на чиновников Глава Курганской области Шумков назвал «пинок животворящий» лучшей мотивацией для чиновников

Фото: vk.com/shumkov_vadim

Вадим Шумков

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в Telegram-канале, что «пинок животворящий» — лучшая мотивация для чиновников. По его мнению, этот метод на практике оказывается намного эффективнее курсов повышения квалификации и обучения.

Многочисленные курсы повышения квалификации и обучения, разные инструменты материального и морального стимулирования, тренинги, преломленные через реальный управленческий опыт, указывают, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века «пинок животворящий». На том стояла и стоять будет Русская земля, — отметил Шумков.

Ранее мэр Осинского городского округа в Пермском крае Алексей Григорьев сказал, что сотрудники регионального Министерства связи часто просят работников муниципалитетов врать жителям при работе с порталом «Управляем вместе». Он привел в пример ситуацию с берегоукреплением в Осе, где работы начнутся в 2023 году. Однако специалисты ведомства настаивают на том, что нужно об этом «писать раньше».

С соответствующей жалобой Григорьев обратился к главе регионального Министерства связи Петру Шиловских. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил градоначальнику обсудить эту проблему с министром лично.