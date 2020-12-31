Прокуроры подозреваются в браконьерстве в Курганской области

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В Шумихинском районе Курганской области группа охотников задержана за незаконный отстрел животных. Об этом рассказал председатель Шумихинского районного общества охотников Иван Терентьев.

Инцидент произошёл 18 ноября 2020 года. Как уточняет URA.RU, среди задержанных оказались прокуроры.

В этот день мы с охотинспектором департамента природных ресурсов выехали в рейд. Услышали выстрелы. Когда подъехали, при нас производилась вся охота. Они отстреляли двух зайцев, четырёх косуль и двух косуль ранили, — сообщил Терентьев.

После случившегося Егерь признал вину и уволился. Терентьев отметил, что всего группа отстреляла девять косуль, из них три не были оформлены.

Была закрыта одна лицензия на прокурора, хотя в машине лежали три разделанных туши. Это 100-процентное нарушение. Лицензии, согласно закону, должны быть закрыты до транспортировки и разделки туш, — объяснил председатель.

При этом документов на отстрел зайцев у охотников и вовсе не было. Точнее, они были у егеря — но не у тех людей, которые стреляли в зверей. Перед тем как уволиться, егерь оплатил нарушения. Вместе с тем прокуратура Курганской области провела проверку по материалам департамента природных ресурсов и не выявила нарушений правил охоты.

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