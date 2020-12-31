Прокуроры подозреваются в браконьерстве в Курганской области

В Шумихинском районе Курганской области группа охотников задержана за незаконный отстрел животных. Об этом рассказал председатель Шумихинского районного общества охотников Иван Терентьев.
Инцидент произошёл 18 ноября 2020 года. Как
В этот день мы с охотинспектором департамента природных ресурсов выехали в рейд. Услышали выстрелы. Когда подъехали, при нас производилась вся охота. Они отстреляли двух зайцев, четырёх косуль и двух косуль ранили, — сообщил Терентьев.
После случившегося Егерь признал вину и уволился. Терентьев отметил, что всего группа отстреляла девять косуль, из них три не были оформлены.
Была закрыта одна лицензия на прокурора, хотя в машине лежали три разделанных туши. Это 100-процентное нарушение. Лицензии, согласно закону, должны быть закрыты до транспортировки и разделки туш, — объяснил председатель.
При этом документов на отстрел зайцев у охотников и вовсе не было. Точнее, они были у егеря — но не у тех людей, которые стреляли в зверей. Перед тем как уволиться, егерь оплатил нарушения. Вместе с тем прокуратура Курганской области провела проверку по материалам департамента природных ресурсов и не выявила нарушений правил охоты.
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