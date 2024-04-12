Стало известно, сколько домов затопило в Курганской области МЧС: в Курганской области подтоплены 525 домохозяйств и один мост

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В официальном Telegram-канале курганского главка МЧС сообщили, что по состоянию на 12 апреля в области в четырех муниципальных округах остаются затопленными 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. За сутки вода ушла из 12 приусадебных участков, добавили в пресс-службе ведомства.

По информации спасателей, самая сложная ситуация зафиксирована в Звериноголовском муниципальном округе. Там за последние 2 часа уровень воды в реке Тобол поднялся на 273 см и составил более девяти метров. Но вода продолжает прибывать, поэтому людей из зоны подтопления эвакуируют с помощью плавсредств и плавающего транспортера. Работу сводной группировки спасателей курирует директор департамента спасательных формирований Игорь Кутровский.

Продолжаются берегоукрепительные работы. Специалистами проводится отсыпка пониженных мест грунтом, заготавливаются мешки с песком, — сказано в сообщении экстренной службы.

В Курганскую область из Приамурья спецборотом привезли 20 водоналивных дамб, проинформировало МЧС России. Ведомство уточнило, что их выделили из неснижаемого запаса госрезерва. Водоналивная дамба представляет собой рукав, который наполняется водой и создает преграду, пояснили в МЧС. Один комплект может создать защитное сооружение протяженностью около 100 метров.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал близ Оренбурга к утру 12 апреля вырос до 1115 см. В Орске зафиксировано его снижение до 819 см, говорится в сообщении властей. Но в среднем вода в Урале продолжает прибывать. Сейчас покинутую территорию региона патрулируют полицейские, которые фактов мародерства не зафиксировали.