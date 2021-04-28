В Кургане запретили продажу алкоголя в майские праздники

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Власти Кургана ввели запрет на продажу алкоголя 1 и 9 мая. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Согласно этим документам, в указанные дни запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива, в магазинах, а также её вынос в предприятиях общепита. Запрет будет действовать с 08:00 до 23:00 по местному времени.

Контролировать исполнение распоряжения администрации будет городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. Управлению МВД по Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения праздничных мероприятий, говорится в сообщении.

Некоторое время назад похожее решение приняли власти города Кызыла. Там продажу спиртных напитков запретили на весь период майских выходных — с 1-го по 10-е число. Для заведений общепита эта мера носит рекомендательный характер. В администрации объяснили запрет необходимостью обеспечения правопорядка, безопасности жизни, здоровья, а также имущественных прав жителей.

Ранее также сообщалось, что в Роспотребнадзоре ограничения на продажу алкоголя во время майских праздников решили не вводить.