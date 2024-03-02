В Кургане задержали попавшего в наркобизнес четвероклассника В Кургане задержали 10-летнего мальчика за распространение наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курганские полицейские задержали 10-летнего мальчика, который со своим подельником раскладывал по городу закладки с наркотиками, сообщает Telegram-канал SHOT. Учащийся четвертого класса школы имел при себе 100 граммов синтетического опиоида карфентанила.

Ребенка и его 32-летнего подельника задержали в подъезде жилого дома в третьем микрорайоне города. Полицейские проводят беседу со школьником. О его подельнике, у которого обнаружили 11 граммов вышеуказанного вещества, известно, что он ранее был судим по статье о наркотиках.

Ранее в московском Чертаново полицейские сломали руку местной жительнице во время задержания. Она шла через парк и стражи порядка решили, что перед ними закладчик. Как уточняет канал, пострадавшая написала заявление.

В сентябре стражи порядка задержали учителя физкультуры одной из московских школ, его заподозрили в сбыте наркотиков. Мужчина заметно нервничал. При задержании он признался, что делал закладки с мефедроном в районе Орехово-Борисово и даже показал несколько мест, где оставлял «тайники».

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали в Москве с пакетиком мефедрона. По информации канала, актера остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.