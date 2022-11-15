В Кургане ребенка высадили из автобуса в темное время суток В Кургане кондуктор высадила 13-летнюю школьницу из автобуса на темную улицу

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Следствие и прокуратура начали проверку сообщений о том, что кондуктор в Кургане высадила из автобуса 13-летнюю девочку в темное время суток. Отмечается, что школьница имела билет, просто экипаж автобуса решил сократить маршрут.

Вечером 14 ноября текущего года экипаж маршрутного транспортного средства, узнав о том, что девочка находится в автобусе одна и едет до конечной остановки, сократил его маршрут. При этом билет ребенка аннулировали и высадили, — сообщили в СК.

В марте 2021 года в России вступил в силу закон, вводящий ответственность для водителей и кондукторов за высадку детей без билетов из общественного транспорта. Поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта разработал Минтранс. Согласно документу, кондуктор или водитель не может высадить ребёнка-безбилетника, не достигшего 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого.

Ранее о данном запрете напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. По его словам, в областном центре участились случаи высадки из транспорта детей за неоплату проезда. Он отметил, что данные действия недопустимы. Региональный Минтранс пообещал провести профилактические работы с перевозчиками, нарушающими федеральный закон.