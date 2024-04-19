В Кургане и семи округах области закрыли дороги из-за паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Курганской области в административном центре и еще семи округах закрыли дороги в связи с паводком, сообщили в пресс-службе правительства региона. Речь идет о Куртамышском, Целинном, Шатровском, Притобольном, Кетовском, Белозерском и Мокроусовском округах.

В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыты для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Куртамышском, Целинном, Шатровском, Притобольном, Кетовском, Белозерском, Мокроусовском округах и городе Кургане, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе губернатора рассказали, что более 15 тысяч жителей Курганской области эвакуированы из-за паводка. Там добавили, что 759 из них находятся в пунктах временного размещения, в районных больницах размещены 163 маломобильных жителя, большинство граждан остановились у родственников.

До этого администрация Курганской области передавала, что уровень воды в реке Тобол увеличился на 20 сантиметров. Он достиг отметки в 850 сантиметров, подчеркнули местные власти. Кроме того, продолжилось повышение уровня воды в реке в Кетовском округе от одного до девяти сантиметров. В районе нескольких населенных пунктов преодолена отметка в 10 метров.