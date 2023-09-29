В Кургане девушка сломала коленный сустав после поездки на автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кургане местная жительница после поездки на автобусе №51 во время давки повредила ногу и через несколько дней обратилась в больницу с переломом сустава, который получила при ходьбе, сообщила подписчица сообщества «Инцидент | Курган» в социальной сети «Вконтакте». Местные жители жалуются, что городские маршруты постоянно ходят переполненными в час пик.

Травму получила неделю назад. Ударилась коленным суставом об сидения автобуса, боли не беспокоили. Два дня назад при выходе с автобуса почувствовала резкую боль в коленном суставе, — говорится в опубликованной выписке из медучреждения.

Издание ЕАН отмечает, что курганцы неоднократно жаловались на давки в автобусах. В августе на правительственном сайте «Обратись» появилось обращение по этой причине с требованием увеличить частоту рейсов автобусов. В департаменте развития городского хозяйства администрации ответили, что это «невозможно», и посоветовали заявителю выбирать иное время для поездок, когда пассажиров меньше, либо передвигаться с пересадками.

В конце августа в Твери молодой человек, не желая наткнуться на контролеров в общественном транспорте, попытался сбежать из автобуса через форточку. Но оконная рама не выдержала его вес стекло повалилось вместе с «зайцем» на асфальт. Позже мужчину задержали, оштрафовали за безбилетный проезд и заставили восполнить ущерб.