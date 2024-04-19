В Крыму заявили об отмене парада на 9 Мая и акции «Бессмертный полк» Глава Крыма Аксенов: в регионе не будут проводить военный парад на 9 Мая

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Республике Крым не будет проводиться военный парад на 9 Мая, также отменено шествие «Бессмертного полка», заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение власти приняли по соображениям безопасности.

Проведение 9 мая военного парада и шествия «Бессмертного полка» в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности, — написал он.

Аксенов добавил, что крымчане не будут игнорировать памятную дату и обязательно воздадут дань уважения ветеранам: в республике пройдут различные праздничные мероприятия. В завершение он подчеркнул, что Крым достойно встретит День Победы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что некоторые российские регионы решили не проводить парад Победы на 9 Мая ради безопасности. Она допустила, что региональные власти не исключают возможных провокаций со стороны ВСУ.

До этого Telegram-канал Mash сообщил об отмене военных парадов и салютов в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. По информации канала, в некоторых регионах шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.