В Крыму заявили о взломе местных интернет-провайдеров Советник Аксенова: в Крыму взломали нескольких местных интернет-провайдеров

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Несколько интернет-провайдеров в Республике Крым подверглись взлому, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, над устранением проблемы уже работают специалисты.

Врагом взломан ряд крымских интернет-провайдеров. Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены, — подчеркивается в сообщении.

Системы связи в Крыму время от времени подвергаются атакам со стороны хакеров с Украины. Так, в октябре массовую DDoS-атаку перенес мобильный оператор и интернет-провайдер «Миранда-медиа», работающий на территории полуострова. Его услуги временно были недоступны.

Федеральная служба безопасности ранее опубликовала кадры задержания хакера, который совершал атаки на критическую инфраструктуру России по заданию ВСУ. Правоохранители подкараулили жителя Кемеровской области, когда он вышел из дома, и задержали. Мужчина до этого вступил в киберподразделение украинских хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Эта группировка осуществляла кибератаки на российские информационные ресурсы.

Олег Крючков 21 сентября сообщал, что на интернет-ресурсы Крыма велась масштабная кибератака. По его словам, по этой причине некоторые сайты государственных органов и СМИ могли работать с перебоями.