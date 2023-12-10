В Крыму заявили о скором распаде Украины Спикер крымского парламента Константинов: в скором времени Украина распадется

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В скором времени Украину ждет территориальный распад, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, будущее этой страны без России печально, на Западе она оказалась никому не нужна.

Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошел, — сказал Константинов.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что если Россия и дальше планирует освобождать Украину от «европейской нечисти», то необходимо уже сейчас готовить составы администраций Харькова, Одессы и Николаева. Он отметил, что все эти города, вполне вероятно, перейдут под контроль России.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что наивно рассчитывать на то, что фронт в зоне специальной военной операции рухнет только из-за проблем Киева и без усилий российской стороны. По его словам, именно так пытаются преподнести ситуацию западные СМИ, которые стали чаще публиковать материалы о том, как на Украине скоро все развалится.

До этого Коц отмечал, что вопрос сроков завершения спецоперации зависит от того, чем именно должна закончиться СВО. По его словам, в случае если Россия остановится только на освобождении Донбасса, есть какая-то призрачная вероятность того, что в следующем году военные действия завершатся.