В Крыму заявили о «правовом нигилизме» при передаче полуострова УССР Константинов: при передаче Крыма УССР допустили рекордный объем нарушений

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При передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году был допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего на тот момент законодательства, заявил в беседе с РИА Новости спикер крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов. По его словам, если бы все было оформлено по закону, сейчас невозможно было бы найти основания для обращения в суд.

Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону. Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд, — сказал Константинов.

Ранее рабочая группа при парламенте Крыма завершила подготовку запроса в Конституционный суд РФ о соответствии конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украинской ССР. Согласно заявлению парламентариев, в ходе передачи были допущены нарушения конституций СССР, РСФСР и УССР.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году на основании референдума. Украина, США и значительная часть стран Запада не признала результаты волеизъявления. Киев считает полуостров временно оккупированной территорией. Украинские власти обращали внимание на конституцию, согласно которой вопрос изменения границ страны решается только на всеукраинском референдуме.

Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что при публикации указа о передаче Крыма Украинской ССР Президиум Верховного совета СССР ссылался на документ, которого в действительности не существует. По его словам, это выяснилось в ходе изучения архивов.