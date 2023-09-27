В Крыму заявили о перспективах восстановления подачи воды из Днепра Глава парламента Крыма: планируем восстановить подачу воды из Днепра

В Крыму планируют в будущем восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, заявил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов. По его словам, это могло бы заменить дамбу Каховского водохранилища, которую намерены реконструировать после окончания СВО. Он отметил, что для подачи воды из Днепра нужно восстановить водозабор и насосные станции.

В период, когда дамбы (Каховского водохранилища — NEWS.ru) не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать, — сказал Константинов.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что запасов воды для орошения в Северо-Крымском канале осталось на три месяца. По его данным, в целом в Крыму достаточно питьевой воды, чтобы обеспечить нужды населения. В водохранилищах полуострова проблем с недостатком воды также не наблюдается.

Глава республики подчеркнул, что технических трудностей на полуострове со строительством новой насосной станции и тракта подачи воды из Днепра напрямую нет. Однако в настоящее время для этого не созданы подходящие условия, добавил он.

Эколог Илья Рыбальченко ранее заявил, что последствиями удара по Каховской ГЭС, совершенного ВСУ 6 июня, стало фактическое исчезновение Каховского водохранилища, питавшего Северо-Крымский канал. Он отметил, что эта проблема решаема. По его словам, нужно либо постепенно восстанавливать ГЭС, либо реконструировать точку забора воды в канале так, чтобы там стояли соответствующие насосы.