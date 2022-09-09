В Крыму заявили о готовности помочь Херсонской области с газом Глава крымского парламента Константинов: Крым готов помочь Херсонской области с газом

Фото: РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове готовы помочь с газом Херсонской области. Для этого нужно соответствующее обращение и решение федеральных властей, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы оказываем поддержку в рамках наших полномочий. Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос, — подчеркнул глава крымского парламента.

Ранее стало известно, что в начале августа заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила: покинувшие регион жители начали возвращаться обратно из других областей Украины. Многие разочаровались в условиях жизни на Украине, отметила она.