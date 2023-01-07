В Крыму заявили, что принудить Киев к миру можно только силой Глава парламента Крыма: принудить Киев к миру можно только силой

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что принудить Киев к миру можно только силой. В разговоре с РИА Новости он заявил, что украинские власти привыкли «округлять состояния» за счет войны, поэтому даже час перемирия для них неприемлем.

Зеленский и его банда уже настолько приспособились округлять свои состояния на войне, что для них день, даже час перемирия неприемлем, не говоря уже о прочном мире. К миру их можно только принудить силовым путем, — заявил Константинов.

По его словам, отказ Киева от рождественского перемирия показателен, поскольку для Украины Рождество Христово — это «уже не праздник», несмотря на соблюдение некоторых «условностей».

Константинов также счел «благородным», «наивным» установление рождественского перемирия. Он считает, что «изверги и изуверы такого подхода просто не поймут» и истолкуют его превратно.

5 января министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим был введен в действие с 12:00 6 января, он должен был продлиться до конца 7 января в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отказался от рождественского перемирия. Он назвал это прикрытием для усиления российских позиций. Он также добавил, что Россия намерена использовать перемирие для передышки, чтобы потом продолжить боевые действия с новыми силами.