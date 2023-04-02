В Крыму завелись похитители школьников «Mash на волне»: под Симферополем злоумышленники пытались похитить двух школьников

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В Симферопольском районе Крыма неизвестные мужчины пытались похитить двоих школьников девяти и 12 лет, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Как рассказала мать мальчиков, им удалось убежать от злоумышленников, позднее она обратилась в полицию. Мужчины объявлены в розыск.

По словам женщины, ее сыновья возвращались с уроков домой. В какой-то момент перед ними затормозила машина, двое мужчин представились знакомыми родителей и предложили подвезти школьников. Мальчики никак не отреагировали на предложение. но автомобиль поехал вслед за ними и перегородил им дорогу. Мужчины пытались силой усадить школьников в авто, однако им удалось вырваться, убежать и спрятаться. По их словам, один из злоумышленников был лысым, отличительных примет другого они не запомнили.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы ребенка трех-четырех лет посадили в иномарку Toyota на улице Череповецкой, после чего увезли в неизвестном направлении. По данным SHOT, за похищение ответственен отец малыша. Предварительно, он решил увезти ребенка после ссоры с бывшей женой.