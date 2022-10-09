На Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь из автомобилей у Крымского моста

Автомобильное движение на Крымском мосту запустили по двум полосам, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что на транспортном объекте налажена работа освещения, а также нанесена новая разметка.

Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения, — заявил Хуснуллин.

Он также добавил, что специалисты продолжают обследование поврежденной части. Строители, по словам Хуснуллина, работают круглосуточно и сотрудничают со специалистами силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению объекта.

Ранее Минтранс опубликовал видеоролик с тестовым поездом, который прошел по железнодорожному полотну впервые после взрыва на объекте. Испытание дорожного объекта после инцидента прошло успешно.

ЧП на морской переправе произошло утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту подорвался грузовой автомобиль, а затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По неподтвержденным данным, погибли пять человек, СК сообщал 8 октября, что жертвами ЧП стали трое.