В Крыму запретили пиротехнику и беспилотники Глава Крыма Аксенов на время СВО ограничил продажу и использование пиротехники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крымчан попросили воздержаться от продажи и использования пиротехники на время проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине, написал глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Продажу и использование пиротехники, как и полеты беспилотников, он запретил своим указом.

Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. <...> Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан, — написал глава региона.

Утром 8 августа администрация поселения Майское сообщила о детонации боеприпасов на севере полуострова. Часть людей покинула населенный пункт на личном транспорте или с соседями. Тех, кто пока не может этого сделать, но хочет временно покинуть зону рядом с ЧП, власти обещали вывезти на автобусах.

СКР возбудил по факту взрывов уголовное дело. В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего является диверсия. Зарубежные СМИ сообщили, что ответственность за взрывы взяло на себя украинское элитное военное подразделение.