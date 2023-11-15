В Крыму заметили кабанов-потрошителей Жители Ялты заметили опустошающих мусорные баки диких кабанов

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Жители Ялты заметили диких кабанов, опустошавших мусорные баки, сообщает «МК в Крыму». Отмечается, что животных не пугают ни люди, ни городской транспорт.

Издание отмечает со ссылкой на очевидца, что один из кабанов «с удовольствием» разбирался в устройстве мусорного бака, после чего перевернул его рылом и опустошил. Особое веселье, как пишет газета, им доставляет грохот от падения контейнера.

Ранее сообщалось, что крупного медведя-шатуна заметили в районе мусорного полигона в поселке Усть-Нера в Якутии. Как утверждается, вышедшее к людям животное могло представлять угрозу, поэтому было принято решение о его ликвидации.

Очевидцы рассказали, что медведь не реагировал на сигналы грузовых автомобилей и не боялся издаваемого людьми шума. Судя по опубликованным в Сети кадрам, зверь просто отдыхал на свалке и искал еду. Медведем-шатуном называют бурого хищника, который не смог откормиться для длительной зимней спячки или заранее вышел из нее из-за голода. Такие особи крайне опасны и могут совершить нападение на человека.

До этого в Красноярске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за медведя, который часто разгуливал по улицам города. В пресс-службе местной администрации заявили, что охотнадзор и полиция будут патрулировать территорию, а службы по отлову диких животных проведут поисковые рейды.