В Крыму хотят изменить закон о границах с Украиной Депутат Трофимов предложил изменить положения закона о границах с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым, Судак

Парламент Крыма обратился в Государственную думу и Совет Федерации с предложением изменить отдельные пункты федерального закона о границах с Украиной, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Положения утратили актуальность после принятия в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

У нас (республики Крым) больше нет сухопутных границ с государством Украина. Кроме того, Азовское море стало внутренним морем РФ, а значит, положения о разграничении морского пространства Азовского моря (с Украиной) также утратили смысл. Исходя из этого, приводим документ в соответствие, — объяснил Трофимов.

Депутат выразил уверенность, что изменения в законе будут приняты в кратчайшие сроки. По его словам, «вопрос очевидный», поэтому никаких трудностей с его принятием возникнуть не должно.

Ранее Трофимов заявил о подлоге в передаче Крыма Украинской ССР. По его словам, президиум Верховного совета СССР ссылался на документ, которого не существует в природе.

Это выявили в ходе изучения архивов. По словам депутата, при передаче Крыма было допущено грубейшее нарушение сразу трех конституций.