В Крыму захотели денонсировать договор с Германией от 1990 года Глава крымских немцев Гемпель призвал расторгнуть договор с ФРГ от 1990 года

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Глава немецкой общины в Крыму Юрий Гемпель

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», подписанный в 1990 году. По его словам, такое решение поддерживает вся немецкая община полуострова.

Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи седьмой договора и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами, — заявил Гемпель.

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор «Два плюс четыре». Он был заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.

До этого в пресс-службе Минреинтеграции Украины сообщили, что населенным пунктам в Крыму хотят дать названия на крымско-татарском языке. В ведомстве заявили, что идет процесс согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинского алфавита в медиа, научных трудах, на дорожных указателях и при изготовлении карт. При этом комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон предусматривает «декоммунизацию Крыма», новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.