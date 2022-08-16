РИА Новости: в Крыму загорелась трансформаторная подстанция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трансформаторная подстанция загорелась в крымском Джанкое после сильного хлопка в 06:00 часов утра, идет устранение последствий. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что срочно выехал на место происшествия.

Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации, — сообщил Аксенов.

Ранее стало известно, что после серии взрывов на аэродроме Саки в районе посёлка Новофедоровка на западе Крыма Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение. В нём он сообщил о намерении Киева вернуть полуостров под свой контроль, добавив, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».

В ответ на это Сергей Аксенов заявил, что распространяемая Киевом информация о бегстве людей из Крыма является ложной, угроз полуострову с украинской стороны нет. Однако он признал, что люди боятся за близких и родных и для некоторых это является ограничительным моментом в части поездки в Крым.