В Крыму зафиксирован всплеск заболеваемости из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Суточный показатель заболеваемости в крымском регионе превысил среднероссийский показатель. Это зафиксировано впервые за весь период пандемии коронавируса, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

До этого ежедневно показатель был намного ниже среднего по России. Однако уже два дня республика находится в числе регионов, где «наблюдаются положительные и значительные темпы прироста».

Ситуация, к сожалению, усугубляется. Если мы до этого регистрировали случаи заболевания в пределах от 233 до 270, то с прошлой недели — с понедельника — наши цифры выросли с 277 до 349. На этой неделе мы продолжаем, к сожалению, расти, — цитирует РИА Новости доклад Пеньковской на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Она подчеркнула, что ситуация с распространением инфекции остаётся нестабильной, а тенденция к росту заболеваемости наблюдается уже вторую неделю.

В общей сложности с начала эпидемии в регионе выявлено порядка 20 тысяч заразившихся коронавирусом, из которых 15,1 тысячи выздоровели и выписаны из больниц, а около 400 человек скончались. При этом последнюю неделю в республике выявляют более 300 новых случаев в сутки.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому все кафе и рестораны будут закрыты с вечера 30 декабря до утра 2 января.