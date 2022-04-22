В Крыму зафиксирован рекордный показатель запаса воды

В Крыму запасы воды в водохранилищах естественного стока достигли рекордных показателей, сообщил в беседе с «РИА Новости» замглавы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев. Он подчеркнул, что причиной тому стали обильные осадки и паводки.

По словам Кангиева, наполняемость водохранилищ увеличилась за последний год почти в три раза. Иногда, чтобы избежать переполнения из-за обильных осадков в части водохранилищ приходится сбрасывать воду.

Суммарный фактический объём воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 млн куб. м. Плюс, в горах ещё лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале, — отметил он.

19 апреля, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил , что аграрии полуострова до конца 2022 года будут получать воду для полива из Северо-Крымского канала бесплатно. Эта мера, его словам, поможет стабилизировать цены на продовольственные товары.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Вооружённые силы Украины ударят по Крымскому мосту при любой возможности. Он подчеркнул, что по мосту Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных.

После чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его заявление анонсированием теракта. Он подчеркнул, что это требует правовой оценки и соответствующего наказания.