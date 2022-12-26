Baza: в Крыму задержали представителя Кадырова Хасана Ибрагимова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Симферополе задержан представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов. Он также является замкомандира отряда СОБРа «Ахмат». Под данным канала, вместе с ним задержали четверых чеченских силовиков, которых подозревают в избиении молодого человека в клубе «Монро».

Как передает СМИ, пострадавший заступился за свою девушку, к которой пристал один из сотрудников. Baza утверждает, что задержанные вместе с молодым человеком вышли на улицу, где началась драка. Издание также уточняет, что девушка, пытавшаяся разнять потасовку, тоже пострадала.

Telegram-канал сообщает, что охрана клуба не вмешивалась в драку, успокоить мужчин смогла лишь полиция. При этом, по информации СМИ, один из задержанных ударил полицейского ногой при задержании — наряд применил перцовый баллончик.

Baza уточняет, что подозреваемые вину не признали, однако инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее Telegram-канал Baza показал видеозапись взрыва гранаты возле кафе «Людмила» в поселке Подгоренский Воронежской области. В кадр попали двое нетрезвых мужчин, которые конфликтуют с другими лицами на парковке около заведения. Они выходят из зоны обзора камеры, после чего происходит взрыв. Камера запечатлела машины, у которых сработали системы сигнализации.