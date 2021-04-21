В Крыму задержали украинских браконьеров

https://static.news.ru/photo/2de80118-a340-11eb-8449-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым​

Российские пограничники задержали у западного побережья Крыма украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого занимался браконьерством в территориальных водах нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба управления погранслужбы ФСБ по республике.

Украинское судно (порт приписки Очаков) было задержано в ночь с 19 на 20 апреля 2021. Его обнаружили примерно в 40 милях к северо-западу от мыса Прибойный. На борту находилось два члена экипажа и огромная партия рыбы, выловленной незаконно в экономической морской зоне РФ.

На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм, — говорится в сообщении.

Суд в Крыму признал капитана катера виновным в нарушении правил добычи водных биологических ресурсов. В результате, его оштрафовали на 257 тысяч рублей, а также изъяли сети, которыми и совершалась незаконная ловля рыбы.

Отметим, что Украина уже не в первый раз пытается так или иначе нанести ущерб России, в том числе и с помощью её граждан. Так до этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, который передавал украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте. Возбуждено дело о государственной измене. Позднее стало известно, что задержанного арестовали. Постановление вынес Ленинский районный суд Севастополя.