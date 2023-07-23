В Крыму задержали предполагаемого поджигателя машин Дмитрия Киселева Источник: в Крыму задержан предполагаемый поджигатель машин Дмитрия Киселева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму задержали предполагаемого поджигателя машин журналиста Дмитрия Киселева, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Уточняется, что задержанный является агентом ГУР Украины, был давно завербован украинскими спецслужбами, организовывал и координировал атаки.

Канал отмечает, что задержанный имел прямое отношение к атаке на Красногвардейский район Крыма в субботу 22 июля. Он также предварительно координировал украинские удары по нефтебазе и складу у села Октябрьское. Из-за пожара на этих объектах эвакуировали жителей трех близлежащих населенных пунктов, некоторым из них понадобилась медицинская помощь.

Кроме того, задержанный мог принимать участие в организации взрывов на железных дорогах в Кировском и Симферопольском районах, а также в Феодосии.

В ночь на 17 сентября 2022 года в Коктебеле неизвестный поджег несколько автомобилей у виллы телеведущего, инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.