В Крыму задержали мужчину за осквернение монумента героям спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали 23-летнего парня за осквернение монумента, посвященного героям ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции, передает РИА Новости. 23-летнему крымчанину грозит до трех лет лишения свободы.

Изучив видеозапись, опубликованную в одном из телеграмм-каналов в сети Интернет, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бахчисарайскому району во взаимодействии с ЦПЭ МВД по Республике Крым и региональным УФСБ, установили личность и задержали молодого человека, допустившего действия, осквернившие монумент, посвященный героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, — сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что вандалы срезали флаги России и ЧВК «Вагнер» на могилах участников специальной военной операции на Морском кладбище во Владивостоке.

Ранее дело о покушении на совершение теракта возбудили против 27-летнего жителя Евпатории, который облил краской здание местной администрации. Как считают в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, задержанный планировал поджог здания.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что здание муниципалитета Евпатории облили синей и жёлтой краской: камеры зафиксировали, что акт вандализма произошёл ночью, его совершил некий человек в маске. Крючков уточнил, что представители коммунальных служб уже отмыли здание от краски.