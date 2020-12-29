В Крыму задержали водителя забитой рыбными деликатесами машины

https://static.news.ru/photo/83f99f08-49d6-11eb-8bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крымская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Хабаровского края.

Автомобиль мужчины остановили на трассе Симферополь — Феодосия сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ. В багажнике были обнаружены туши калуги (рыба из семейства осетровых, занесённая в Красную книгу) массой более 18 кг и 75 стеклянных банок, в которых содержалось 35 кг чёрной икры, сообщает прокуратура Республики Крым.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные хранение и перевозка частей и дериватов особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ). Уголовное дело направлено в Симферопольской районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как передавал NEWS.ru, в июне сотрудники ФСБ пресекли межрегиональный канал поставки контрабандной чёрной икры. В рамках расследуемого Пограничным управлением ФСБ Дагестана уголовного дела была обнаружена крупная партия дорогого деликатеса в одном из частных домовладений в Москве. Вес партии составил 400 кг.