В Крыму задержали личного охранника организатора энергоблокады полуострова ФСБ: в Крыму задержали личного охранника организатора энергоблокады полуострова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представителя «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористическим, деятельность запрещена), который по совместительству является личным охранником организатора энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова, задержали на территории полуострова. Уточняется, что им оказался украинец 1991 года рождения, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Задержан гражданин Украины, 1991 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ, — сказано в сообщении.

Представители спецслужб уточнили, что задержанный принимал участие в продуктовой и энергетической блокаде полуострова, которая прошла с сентября по декабрь 2015 года.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму боевика украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана». В ведомстве добавили, что он пытался пересечь российско-украинскую границу со стороны Херсонской области.