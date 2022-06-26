В Крыму за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков

Фото: 82.mchs.gov.ru

Минувшей ночью в Крыму за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. В ряде населённых пунктов произошли подтопления, рассказал ТАСС представитель регионального гидрометцентра.

Так, в Симферопольском районе июньская норма осадков составляет 58 мм. При этом за четыре часа в самом Симферополе выпало 33 мм, а ещё в двух населённых пунктах — по 27 мм.

В Белогорском районе зафиксировано от 31 мм до 98 мм осадков за несколько часов. При этом норма за весь июнь составляет 73 мм. Особенно обильными осадки были в сёлах Межгорье и Карасёвка.

В селе Фруктовое Севастополя выпало 34 мм осадков при норме 38 мм за месяц, в селе Почтовое Бахчисарайского района — 37 мм, что составляет чуть более половины месячной нормы.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за обильных осадков вышла из берегов река Чемитокваджи. На город обрушились три селя, один из них унёс в море два автомобиля, в которых находились семь человек, включая троих детей. Два человека погибли, одного спасли, судьба остальных пока неизвестна. Администрация города предупредила местных жителей и гостей об опасности смерчей в море с выходом на сушу и попросила временно воздержаться от отдыха у воды.