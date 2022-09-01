В Крыму выявили группу медиков, выдававших ложные сертификаты о вакцинации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму сотрудники спецслужб пресекли противоправную деятельность медработников, которые выдавали ложные сертификаты о вакцинации от COVID-19. В отношении медиков завели уголовное дело, теперь им грозит от трех до восьми лет тюрьмы, их также лишат права занимать определенные должности в будущем, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Один из членов группы злоумышленников собирал документы, а также искал желающих за определенное денежное вознаграждение внести в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о вакцинации от COVID-19 без фактического ее проведения, — сообщает издание.

Другой член группы, незаконно получивший доступ к логинам и паролям для входа систему, вносил лиц, оплативших данную услугу, в базу данных. Всего таким образом преступники выдали больше 3,5 тысяч ложных сертификатов о вакцинации.

В Тюменской области ранее запустили масштабную прививочную кампанию против коронавируса. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения области, ее решили возобновить накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков. Тюменцам предложили пройти процедуру вакцинации или ревакцинироваться препаратом «Спутник V».