В Крыму высказались о переходе крупнейшего банка республики под бренд ВТБ Аксенов поддержал переход крупнейшего банка Крыма РНКБ под бренд ВТБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов одобрил переход крупнейшего банка полуострова РНКБ под бренд ВТБ. В своем Telegram-канале он отметил, что благодаря этому жители региона смогут получить дополнительные банковские услуги.

ВТБ — известный во всей России банк с многолетней историей. Интеграция даст крымчанам новые возможности и позволит дополнительно расширить рынок банковских услуг в регионе, — написал Аксенов.

Глава Крыма также поблагодарил президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина за помощь и поддержку республики. Он отметил, что эта помощь оказывается в том числе по направлению специальной военной операции.

Ранее Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил, что офисная сеть крымского банка РНКБ полностью перейдет под бренд ВТБ со следующего года. При этом уже в текущем году клиенты РНКБ смогут постепенно перейти на финансовые продукты ВТБ.

До этого Костин сообщил о планах открыть офисы ВТБ в новых российских городах. По его словам, в июле два новых отделения появятся в Луганске, а до конца года — в Донецке и Мариуполе. Новые офисы будут работать для розничных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса.