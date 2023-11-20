В Крыму выпал первый снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Крыму выпал первый снег, сообщил РИА Новости гидрометцентр республики. Отмечается, что в Симферополе снег покрыл траву и автомобили, но из-за положительной температуры он сразу начал таять.

Снег ночью шел в горах Крыма, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик из Центра «Фобос» Евгений Тишковец поздравил москвичей с приходом метеорологической зимы. Он отметил, что к утру 17 ноября температура в столице России опустилась ниже −2 °C, местами идет слабый снег.

Ситуацию с погодой в стране он проиллюстрировал картой температур, на которой выделяются два эпицентра похолодания в России: один из них расположен на севере Карелии, где температура доходит до −14 °C, а другой — на Северном Урале, где температура к середине ноября опустилась до −17 °C. Тишковец добавил, что в южных регионах — на Ставрополье, в Астраханской области, на Северном Кавказе — сохраняются плюсовые температуры до 8 °C.

В Гидрометцентре считают, что зима может быть «разнообразной»: руководитель службы Роман Вильфанд 2 ноября предупредил в ходе пресс-конференции, что «температурные качели» — от оттепелей до сильных морозов — могут наблюдаться по всей России. Тем не менее в целом температурный фон ожидается выше нормы.