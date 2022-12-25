В Крыму выбрали слоган для Нового года В Крыму предстоящие праздники проведут под слоганом «Новый год в Крыму как дома»

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что предстоящие новогодние праздники на полуострове пройдут под слоганом «Новый год в Крыму как дома». Такой выбор он объяснил тем, что многие россияне воспринимают полуостров «домашним» регионом, сообщает РИА Новости.

Министр рассказал о крымских предложениях по встрече 2023 года. По его словам, туристы могут выбрать для празднования модульные гостиницы на берегу озера Мангуп, побережье с видом на море, отели с новыми теплыми бассейнами под открытым небом.

В числе новых туристических объектов Волченко назвал гигантские качели на Ай-Петри и популярное Черепашье озеро. Также гостей полуострова ждут на новогодних ярмарках и празднично украшенных набережных.

Винные парки и фермерские сыроварни, винодельни с историей, устричные хозяйства также готовы подарить праздничную атмосферу гостям и жителям Крыма, — добавил чиновник.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил NEWS.ru, что цены недельных путевок за границу на Новый год со скидками начинаются от 109 тыс. руб. для двоих. По его словам, такое предложение действует, например, для желающих поехать в Объединенные Арабские Эмираты в гостиницу 4*. Он уточнил, что речь идет о не распроданных пока турах, на которые операторы предлагают скидки.