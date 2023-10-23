В Крыму выберут королеву хризантем Ботанический сад в Крыму представит 40 тысяч цветов на Бале хризантем

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Никитский ботанический сад (НБС) представит 40 тысяч цветов на Бале хризантем, который пройдет в Крыму 1 ноября. Также будет представлено множество сортов от селекционеров. В ходе мероприятия традиционно выберут королеву и принцессу бала среди хризантем. Член-корреспондент РАН, директор НБС-ННЦ Юрий Плугатарь уточнил, что в 2015 году было представлено всего 200 сортов цветов, пишет «МК в Крыму».

Чтобы эти цифры не звучали абстрактно, напомню, что <...> осенью 2015-го, мы представляли 200 сортов и форм хризантем, в том числе 60 — крымских селекционеров, — пояснил Плугатарь.

Некоторые цветы, представленные на выставке, будут отмечены номерами. Гости смогут предложить им собственные названия. Самые оригинальные из них будут отобраны и закреплены за сортами.

Крымские ученые ранее клонировали 50 тысяч хризантем для местных цветоводов. Ученый Крымского федерального университета (КФУ) Лавр Крюков рассказал, что для этого была задействована технология микроклонального размножения растений. Он добавил, что после клонирования хризантемы успешно пересадили в теплицы. Крюков подчеркнул, что не может назвать сорт цветов из-за условий коммерческой тайны.