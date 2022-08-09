В Крыму ввели «желтый» уровень террористической опасности

Фото: ТАСС

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале о введении в некоторых городских округах региона «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. Он будет действовать с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа 2022 года.

По словам Аксенова, «желтый» уровень террористической опасности введен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов. Кроме того, высокий уровень опасности введут на объектах некоторых региональных министерств, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики.

Мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, — сказал Аксенов.

9 августа жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка в Крыму. Первый из них произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько.

На место взрывов выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он напомнил, что причина инцидента была обозначена в официальном комментарии Министерства обороны России. Согласно ему, взрывы на военном аэродроме в Новофёдоровке произошли из-за детонации авиационных снарядов.

Аксенов добавил, что ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что общей эвакуации в Сакском районе нет — отселили только жителей домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.

В настоящее время проводится обход и определяется размер ущерба — эта процедура продлится еще один день. Аксенов пообещал помощь пострадавшим жителям региона.

Известно, что в результате инцидента пострадали пять человек, среди них один ребенок. Глава регионального Минздрава Константин Скорупский сообщил, что у четверых диагностировали осколочные ранения, пятому пострадавшему оказывается хирургическая помощь, поскольку у него проникающее ранение грудной клетки.