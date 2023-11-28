В Крыму ввели режим ЧС из-за шторма Аксенов: режим ЧС введен на территории 10 муниципалитетов Крыма

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Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, заявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram. Он добавил, что еще в трех муниципальных образованиях сохраняется режим угрозы ЧС.

Принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. Введен режим функционирования «Угроза ЧС» на территории трех муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района, — написал он.

Ранее Минэнерго России сообщило, что около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Аварийные службы работают в усиленном режиме, на местах ЧП задействованы 680 бригад.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что шторм стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. По его словам, похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.

Также стало известно, что Берингово море вышло из берегов и затопило аэропорт административного центра Олюторского района на севере Камчатки. По данным СМИ, взлетно-посадочная полоса оказалась под водой. Самолетное сообщение с муниципалитетом было прервано. По словам главы МЧС края Сергея Лебедева, сейчас вода уже отступила.