В Крыму впервые за девять лет заработали банкоматы Сбербанка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбербанк разместил свои банкоматы в Крыму впервые с момента присоединения полуострова к России, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе банка. По словам источника, первые четыре автомата расположили в Севастополе, Симферополе, Ялте и селе Оползневое. Компания планирует расширить сеть терминалов в Крыму в ближайшее время.

Банкоматы расположены в Севастополе по адресу: площадь Нахимова, 1; в Симферополе — на улице Пушкина, 10; в Ялте на улице Киевской, 6 и в селе Оползневом на улице Генерала Острякова, 9.

Как рассказали РБК в компании, банкоматы были установлены прямо в автомобилях банка.

Ранее Сбербанк сообщил, что уже укомплектовал кадровый состав в Крыму и начнет работу на полуострове в первом полугодии 2023 года. Помимо банкоматов, в текущем году для крымчан станут доступны услуги и сервисы Сбербанка.

Первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин рассказывал, что кредитная организация рассчитывает открыть филиал в Китае к концу 2023 года. Он отметил, что сейчас Сбербанк активно участвует в переговорах с Центральным банком КНР.