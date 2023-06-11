В Крыму восстановили движение поездов Аксенов заявил, что в Крыму восстановили движение поездов после ЧП на ж/д путях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кировском районе Крыма восстановили движение поездов после устранения повреждений на путях, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Губернатор поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб за оперативно выполненную работу.

Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, — написал Аксенов.

Ранее глава региона сообщил, что в Кировском районе Крыма произошло повреждение железнодорожных путей. По его информации, никто не пострадал.

При этом Telegram-канал «112» сообщил, что на железнодорожных путях произошел взрыв, двоих рабочих посекло осколками и был поврежден товарный локомотив. Telegram-канал Baza уточнил, что взрыв произошел прямо перед составом, однако машинист, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение.

Ночью 11 июня в районе Алексеевского городского округа в Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. В результате ЧП никто не пострадал. Движение электричек и пригородных поездов было остановлено.