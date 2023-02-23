В Крыму в эфире радиостанций крутили угрозы ВСУ

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В эфире «Спутник в Крыму» и «Вера» жители Крыма услышали записанную вырезку от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами, сообщает РИА Новости. Уточняется, что хакеры не смогли взломать и включить аудиодорожку на радиостанциях Симферополя и Севастополя.

23 февраля на волнах радио «Спутник в Крыму» и радио «Вера», в ряде районов полуострова — Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак — передавалось обращение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины, — сказали в редакции.

Вещание было оперативно прерван. Специалисты заверили, что вскоре радиостанции вновь вернутся в эфир.

В 13:32 вещание радио «Спутник в Крыму» было восстановлено.

Ранее по радио в Казани, Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Саратове, Старом Осколе, а также в Подмосковье объявили воздушную тревогу. По информации СМИ, сообщение прозвучало из-за того, что хакеры взломали спутник Eutelsat W4, с которого идет радиосигнал в регионы.

Позднее МЧС сообщило, что на серверы коммерческих радиостанций страны была совершена хакерская атака, из-за чего в эфир попало сообщение об угрозе ракетного удара.