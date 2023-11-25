В Крыму суд закрыл дело об оставлении службы после смерти мобилизованного Суд прекратил дело об оставлении службы после смерти мобилизованного крымчанина

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Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении призванного на службу в рамках мобилизации Игоря Акуренко, который обвинялся в самовольном оставлении места службы, сообщает пресс-служба ведомства. Такое решение было принято в связи со смертью мужчины в августе.

Акуренко 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта того же года. Позднее, 11 августа, крымчанин скончался, что подтверждает свидетельство, выданное 15 августа. Причина смерти и ее обстоятельства не уточняются.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что часть участников СВО, призванных в ВС РФ по мобилизации, необходимо вернуть домой. По ее словам, поступает множество обращений от военнослужащих, которые хотели бы покинуть службу по семейным обстоятельствам. Однако председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что ротация на данный момент не предусмотрена и мобилизованные вернутся домой только после окончания СВО.

Позднее, 7 ноября, в центре Москвы прошел митинг жен, матерей и сестер мобилизованных участников СВО. Примерно 20 женщин демонстрировали плакаты с призывами вернуть родных и отменить бессрочную мобилизацию.