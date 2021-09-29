В Крыму сообщили об отставке министра здравоохранения региона
Александр Чеков
Александр Чеков
16:23, 29 сентября 2021
Александр ОстапенкоФото: coronavirus-live.ru
Читайте нас в Google Новости
Глава Крыма Сергей Аксёнов принял отставку министра здравоохранения республики Александра Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский, написал глава региона в социальной сети «ВКонтакте».
Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский, — говорится в сообщении.
Аксёнов добавил, что согласно установленной процедуре, кандидатура Скорупского будет подана на согласование в Минздрав России.
Ранее Аксёнов отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова. Об этом стало известно 23 сентября. Накануне руководитель региона внёс соответствующий вопрос на рассмотрение Госсовета. Большинство депутатов поддержали увольнение Кабанова.
А 22 сентября по собственному желанию с занимаемой должности ушёл и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.
Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве и арестованы судом на два месяца.