В Крыму сообщили об отставке министра здравоохранения региона

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Вологодский суд признал невиновными начальников курсов учебно-строевого подразделения ВИПЭ. Они обвинялись в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, в результате чего в мае этого года отравились 86 курсантов. Об этом сообщает Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области вынес постановление о прекращении производства в отношении начальников курсов Вологодского института права и экономики (ВИПЭ ФСИН России). Александр Юманов, Сергей Охапкин, Елена Бределева и Сергей Косых...