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В Крыму сообщили об отставке министра здравоохранения региона

16:23, 29 сентября 2021
В Крыму сообщили об отставке министра здравоохранения региона Александр Остапенко Фото: coronavirus-live.ru
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Глава Крыма Сергей Аксёнов принял отставку министра здравоохранения республики Александра Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский, написал глава региона в социальной сети «ВКонтакте».

Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский, — говорится в сообщении.

Аксёнов добавил, что согласно установленной процедуре, кандидатура Скорупского будет подана на согласование в Минздрав России.

Ранее Аксёнов отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова. Об этом стало известно 23 сентября. Накануне руководитель региона внёс соответствующий вопрос на рассмотрение Госсовета. Большинство депутатов поддержали увольнение Кабанова.

А 22 сентября по собственному желанию с занимаемой должности ушёл и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве и арестованы судом на два месяца.

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