В Крыму сообщили об открытии движения по Крымскому мосту Глава Крыма Аксенов сообщил об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Крымский мост в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту. В своем Telegram-канале он уточнил, что доступ к транспортному сообщению открыт для легковых автомобилей и автобусов с предварительным прохождением досмотра.

Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, — написал Аксенов.

Он также попросил водителей грузовых фур планировать маршруты движения по Керченской паромной переправе.

Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», — добавил крымский глава.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

Инцидент на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе. Власти сообщили, что в настоящее время готовится запуск паромной переправы через пролив. Минтранс РФ приступил к оценке объемов повреждений, а также сроков восстановительных работ на Крымском мосту. В министерстве также поручили задействовать новые логистические схемы с целью поддержания населения и экономики Крыма товарами.