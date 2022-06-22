В Крыму сообщили о возвращении туристов с юга Украины Вице-премьер крымского правительства Мурадов заявил о возобновлении турпотока с юга Украины

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Туристический поток в Крым с територий Херсонской и Запорожской областей, которые заняли российские военные, возобновляется, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости. Ранее киевские власти выстраивали различного рода препятствия и запреты для поездок граждан Украины и иностранцев в Крым.

Туристический поток из освобождённых территорий уже возобновляется. Жители Херсонской и Запорожской областей всегда ездили в Крым на отдых. Мы ожидаем, что в этом году число туристов из этих территорий будет с каждым месяцем возрастать, — заявил Мурадов.

Ранее стало известно, что гостевые дома и небольшие гостиницы в Крыму могут не открыться этим летом из-за падения спроса на отдых среди россиян. Отельеры принимают в расчёт сокращение до 40% прогнозируемой загрузки на лето.