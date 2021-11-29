В Крыму снимут ряд коронавирусных ограничений с 1 декабря

Власти Крыма намерены отменить часть коронавирусных ограничений на фоне снижения темпов заболеваемости в регионе. Об этом написал на своей странице глава республики Сергей Аксёнов.

С 1 декабря будет снят запрет на работу общепита в ночное время, а наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличат с 50 до 70%.

Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50 до 70%. Кроме этого, вакцинированным гражданам 60+ будут восстановлены льготы на проезд в общественном транспорте, — написал Аксёнов.

Ранее NEWS.ru рассказал, какие ограничения действуют в связи с коронавирусом в Москве, других регионах России, а также в других странах. Основная мера, которая стала применяться во многих областях, — пропускная система по QR-кодам для посещения заведений с потенциально возможным скоплением людей.