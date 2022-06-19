В Крыму снесут автосервис, в котором отказались помочь военным России Глава парламента Крыма Константинов: снесем автосервис, где отказались помочь военным РФ

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Станции технического обслуживания автомобилей

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что станция техобслуживания в Красногвардейском районе, хозяин которой отказался обслуживать автомобиль российских военных, будет снесена. По его словам, проверка показала незаконность постройки, передает РИА Новости.

В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан её снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнётся судебное разбирательство, — пояснил глава крымского парламента.

По мнению Константинова, инцидент в Красногвардейском районе должен стать «хорошим уроком для горе-предпринимателя», которому «следовало жить по закону». Если же роль сыграла его симпатия к Украине, он «может переехать туда, хотя еще неизвестно, станут ли его там ждать», уверен парламентарий.

Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп защищать мираж украинского государства, — подчеркнул Константинов.

О случае в Крыму стало известно из видео, появившемся в соцсетях. На кадрах сотрудники СТО отказались ремонтировать колесо россиянам, даже несмотря на предложенную оплату. При этом в автосервисе заявили, что не помогают военным.

Ранее Константинов заявил, что на территории нынешних областей юго-восточной части Украины может образоваться Новороссия. Он допустил вероятность объединения центральной и западной частей страны в Малороссию, которая могла бы в статусе нейтралитета и невхождения в НАТО существовать в рамках достигнутого компромисса между Россией и Западом.