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В Крыму СК потребовал от МВД передать дело по резонансному убийству в Ялте

Следственный комитет в Крыму потребовал от республиканского МВД передать уголовное дело об убийстве мужчины в Ялте. Об этом сообщается на сайте республиканского ведомства.

Следственными органами Главного следственного управления в настоящее время решается вопрос об изъятии уголовного дела, возбужденного по данному факту органами полиции, и принятии его к производству, — сказано в сообщении.

Погибшему нанесли не менее 36 ножевых ранений, уточняет Telegram-канал Baza. Происшествие случилось 6 сентября, конфликт произошел между тремя местными жителями. Они выпивали, затем повздорили, в результате одному из них были нанесены множественные ножевые ранения. Когда нападавшие поняли, что потерпевший не подает признаков жизни, они забросили мужчину в багажник авто, довезли до больницы и скрылись.

Личности мужчин были установлены, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, однако, только одного из них задержали, а второго опросили и отпустили, так как якобы он не участвовал в конфликте. Это вызвало возмущение местных жителей, которые устроили стихийный митинг у здания Ялтинского МВД, требуя объективного расследования убийства.

По данным Telegram-канала, отпущенным оказался командир взвода алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма. Только недавно он был награжден местной администрацией за активную гражданскую позицию.

Очевидцы предоставили полиции доказательства участия мужчины в конфликте, после чего он был оперативно задержан.

Ранее сегодня в Москве был убит 50-летний предприниматель Михаил Котов, который, предположительно, являлся главой фирмы «Химфуд», занимающейся пищевыми добавками. Причиной мог стать конфликт из-за предпринимательской деятельности.